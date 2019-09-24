Глава Нацполиции Князев подал в отставку

Сергей Князев на пресс-конференции хвастался достижениями Нацполиции во времена его руководства, а потом заявил, что подает в отставку.

Сергей Князев подал заявление об отставке с должности главы Национальной полиции Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Около 20 минут Князев хвастался достижениями Нацполиции во времена его руководства, а в конце заявил, что подает в отставку.

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“Я сказал коротко о результатах, за которые мне не стыдно. Глава Нацполиции— это не политическая должность и полиция — не политический орган. Полицию недопустимо втягивать в политические инсинуации. И мы это показали на выборах 2019 года. Я очень люблю свою работу, полностью отдавал и отдаю себя ей. Это дело моей жизни, но я принял решение подать в отставку. И я написал министру внутренних дел заявление об увольнении меня с должности. И считаю, что это шаг главы полиции европейского государства. И сейчас это время настало”, - сказал Князев.

Вместе с тем он отказался отвечать на любые вопросы и сразу покинул зал пресс-конференций.

Как пояснил УНИАН руководитель Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, заявление Князева об отставке должен рассмотреть Кабинет министров на своем заседании и принять соответствующее решение.

Как сообщал УНИАН, ранее народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский заявил, что по его информации, министр внутренних дел Арсен Аваков «еще неделю назад подписал рапорт об увольнении Князева».

Напомним, Кабмин 8 февраля 2017 года назначил генерала полиции Князева главой Национальной полиции.