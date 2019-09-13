Дело о "скифском золоте": Украина просит об отводе председательствующего судьи

6 сентября Украина обратилась к судье с ходатайством о самоотводе, однако 12 сентября секретарь суда сообщил, что председательствующий судья не видит оснований для самоотвода.

Украина просит об отводе судьи Апелляционного суда Амстердама, который рассматривает дело о "скифском золоте".

Как сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины, стало известно о существовании обстоятельств, которые могут свидетельствовать о предвзятости судьи, рассматривающего дело, а следовательно, это вызывает сомнения в объективности его рассмотрения.

Так, судья Апелляционного суда Амстердама в течение нескольких лет представлял интересы российской компании "Промнефтьстрой", фактически защищая интересы Российской Федерации как основного интересанта в решении дела в пользу этой компании. Кроме того, отметили в Минюсте, представительство интересов он осуществлял в тесном сотрудничестве с адвокатами, которые представляют интересы крымских музеев.

В связи с этим 6 сентября Украина обратилась к судье с ходатайством о самоотводе, однако 12 сентября секретарь суда сообщил, что председательствующий судья не видит оснований для самоотвода.

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Поэтому сегодня Украина подала ходатайство об отводе судьи в Апелляционный суд Амстердама.

Как сообщал УНИАН, Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение, согласно которому коллекция "скифского золота" должна быть возвращена Украине, а не в оккупированный Россией Крым. Предметом спора является коллекция из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником "Херсонес Таврический" и Бахчисарайским историко-культурным заповедником, которые были привезены для экспонирования в музее Алларда Пирсона 6 февраля 2014 года в рамках выставки " Крым - золотой остров в Черном море".

После оккупации Россией Крыма нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты крымским музеям, мотивируя отказ тем, что принимала их от Украины.

Министерство культуры РФ настаивает на передаче коллекции "скифского золота" в собственность России.

МИД Королевства Нидерланды подтвердил признание всех экспонатов выставки государственной собственностью Украины.

Действие контракта, который давал право на временное хранение коллекции музеем Алларда Пирсона, окончилось 13 июня 2014 года, после чего, по закону, эти культурные ценности считаются незаконно вывезенными из Украины и подлежат возврату.

16 июля 2019 года стало известно, что Апелляционный суд Амстердама через 6-9 месяцев примет окончательное решение относительно "скифского золота". В суде сообщили, что судьям необходимо получить от сторон спора дополнительную информацию о праве собственности на экспонаты. У Украины и РФ есть два месяца, чтобы предоставить запрашиваемые документы.