Возвращение "скифского золота" в Украину: апелляционный суд Амстердама отложил решение (видео)

В суде заявили, что окончательное решение стоит ожидать через 6-9 месяцев.

Апелляционный суд Амстердама через 6-9 месяцев примет окончательное решение, касающееся экспонатов выставки «Крым - золотой остров в Черном море», известных как «скифское золото», которые перед оккупацией Россией Крыма выставлялись в Нидерландах в музее Алларда Пирсона.

Как сообщается на сайте Апелляционного суда, судьи решили сегодня принять промежуточное решение.

Апелляционному суду требуется от сторон дополнительная информация о праве собственности на экспонаты. Музей Алларда Пирсона имеет право хранить экспонаты, пока дело окончательно не будет решена в суде.

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«Стороны получили два месяца, чтобы предоставить запрашиваемую информацию. Позже суд рассмотрит дело дополнительно. Окончательное решение можно ожидать через 6-9 месяцев», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция «скифского золота» должна быть возвращена Украине, а не в оккупированный Россией Крым. Предметом спора является коллекция из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником «Херсонес Таврический» и Бахчисарайским историко-культурным заповедником, которые были привезены для экспонирования в музее Алларда Пирсона 6 февраля 2014 года в рамках выставки «Крым - золотой остров в Черном море».

После оккупации Крыма Россией нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты крымским музеям, мотивируя отказ тем, что принимала их от Украины.

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Министерство культуры РФ настаивает на передаче коллекции «скифского золота» в собственность России.

Министерство иностранных дел Королевства Нидерланды подтвердило признание всех экспонатов выставки государственной собственностью Украины.

Действие контракта, который предоставлял право на временное хранение коллекции музея Алларда Пирсона, истекло 13 июня 2014 года, после чего, согласно закону, эти культурные ценности считаются незаконно вывезенными из Украины и подлежат возврату.

Представительство и защита интересов Украины в суде осуществляла юридическая фирма Bergh Stoop&Sanders N.V.

11 марта 2019 года состоялось заседание Апелляционного суда Амстердама по иску Государства Украина к Музею Алларда Пирсона - археологическому музею Амстердамского университета (Королевство Нидерландов) о возвращении в Украину экспонатов выставки «Крым - золотой остров в Черном море».