"Отвезли на конспиративную квартиру": освобожденный Бекиров рассказал, как его везли на обмен

После заседания суда 27 августа Бекирова гражданским самолетом доставили в Москву.

Крымскотатарского активиста Эдема Бекирова сразу после заседания суда в Крыму 27 августа, на котором его выпустили из СИЗО, увезли в управление ФСБ России, а потом посадили на самолет «Симферополь - Москва».

Об этом Бекиров рассказал в интервью Крым.Реалии.

По словам политзаключенного, в Москве он провел две недели на конспиративной квартире под присмотром врача.

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«После заседания суда (27 августа) судья ушел в совещательную комнату на полтора часа. Потом пришел и зачитал решение: отпустить под обязательство о явке в суд. Я был шокирован, не понял, что произошло; даже адвокаты обалдели, Алексей (Ладин) обалдел. Я подумал: выпустят, сразу к матери поеду. Меня вывели из зала суда и посадили в микроавтобус, повезли в здание ФСБ. Вышел следователь, принес мой паспорт и говорит: «Распишись, что ты его получил». Потом мы оттуда выехали. Смотрю, едем не в сторону СИЗО, а на выезд из города. Я говорю им: «Вы дорогу не попутали? Я Симферополь хорошо знаю, мы не туда едем. Он (сотрудник ФСБ) отвечает: «Мы едем в Москву», - рассказал Бекиров.

В Москву Бекирова доставили гражданским самолетом, по прибытии дали сообщить родным и адвокатам о местонахождении.

«Я спросил еще, есть ли у меня выбор не лететь туда. Мне сказали, что об этом даже речи быть не может, выбора у меня нет. Сели в самолет, на обычный рейс «Симферополь - Москва» - я, врач и два чекиста (сотрудника ФСБ). В Москве опять встретил бусик и отвез на конспиративную квартиру. Где она была, что это за место - я так и не понял. Мне ничего уже там не говорили, но я находился под наблюдением врачей. Мне дали возможность сообщить родным, что я оказался в Москве, потому что Ладин и дочь меня искали. Две недели я там сидел, отдыхал и ждал», – пояснил он.

По словам Бекирова, про обмен заключенными между Украиной и Россией он узнал из телевизора.

«Я смотрел телевизор, российские телеканалы. Когда увидел на форуме Путина и Медведчука, которые говорили про обмен, то понял, что что-то должно произойти. Потом уже в открытую по телевизору начали говорить про обмен, про моряков - я понял, что нас готовят на обмен», – рассказал активист.

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Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряки и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Сизонович Алексей, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

В то же время в РФ вернули 35 человек, об обмене которых просили россияне. Все они были осуждены в Украине за различные преступления или являются фигурантами уголовных производств.

Олега Сенцова вместе с Александром Кольченком задержали в мае 2014 года. Российские силовики обвинили их в организации терактов в оккупированном Крыму. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии.