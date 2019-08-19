Выходные в августе 2019: сколько и когда будем отдыхать (календарь)
В Украине в конце августа будут затяжные трехдневные выходные: с 24 по 26 августа – в честь празднования Дня Независимости страны.
День независимости Украины 2019: когда
День независимости Украины 2019 отметят, как и всегда, 24 августа. Этот государственный праздник приходится на субботу.
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Как отдыхаем на День независимости
Украинцев ждут длинные выходные с 24 по 26 августа из-за того, что День Независимости в этом году приходится на субботу, и государственный выходной в его честь переносят на понедельник, 26 августа.
Кроме того, предпраздничный день 23 августа будет сокращенным на 1 час.
Выходные на День независимости Украины:
- 24 августа - суббота, государственный праздник - День Независимости;
- 25 августа - выходной, воскресенье;
- 26 августа - понедельник, перенос выходного в честь Дня Независимости.
Ранее на авиационном заводе "Антонов", который находится в Святошинском районе Киева, прошла репетиция мероприятий ко Дню Независимости, в частности шествия ветеранов.