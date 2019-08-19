Выходные в августе 2019: сколько и когда будем отдыхать (календарь)

В августе украинцев ждут длинные выходные.

В Украине в конце августа будут затяжные трехдневные выходные: с 24 по 26 августа – в честь празднования Дня Независимости страны.

День независимости Украины 2019: когда

День независимости Украины 2019 отметят, как и всегда, 24 августа. Этот государственный праздник приходится на субботу.

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Как отдыхаем на День независимости

Украинцев ждут длинные выходные с 24 по 26 августа из-за того, что День Независимости в этом году приходится на субботу, и государственный выходной в его честь переносят на понедельник, 26 августа.

Кроме того, предпраздничный день 23 августа будет сокращенным на 1 час.

Выходные на День независимости Украины:

- 24 августа - суббота, государственный праздник - День Независимости;

- 25 августа - выходной, воскресенье;

- 26 августа - понедельник, перенос выходного в честь Дня Независимости.

Ранее на авиационном заводе "Антонов", который находится в Святошинском районе Киева, прошла репетиция мероприятий ко Дню Независимости, в частности шествия ветеранов.