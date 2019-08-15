На заводе "Антонов" в Киеве началась репетиция ко Дню Независимости (видео)

Вероятно, сегодня состоится репетиция награждения военных.

На авиационном заводе "Антонов", который находится в Святошинском районе Киева, началась репетиция мероприятий ко Дню Независимости, в частности шествия ветеранов.

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Сами ветераны еще не прибыли, однако на месте уже военные. Самыми пунктуальными оказались пограничники, говорится в сюжете ТСН.

По словам корреспондента, вероятно, сегодня состоится репетиция награждения военных.

Как сообщал УНИАН, в этом году на День независимости состоится сразу два шествия. Официальные мероприятия и марш военных и ветеранов с участием президента пройдут с 9.30 до 11.00. После чего от парка Шевченко стартует ветеранский Марш защитников.