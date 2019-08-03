Балуха в российской колонии поместили в ШИЗО – правозащитники

За четыре месяца в колонии Балуха шестой раз закрывают в ШИЗО.

Украинского политзаключенного Владимира Балуха, который отбывает наказание в колонии № 4 г. Торжок Тверской области, снова поместили в штрафной изолятор.

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Об этом сообщается на странице Крымской правозащитной группы в Facebook со ссылкой на родственников украинца.

По их данным, Балуха закрыли в ШИЗО 30 июля, и он пробудет там 15 суток.

Отмечается, что за четыре месяца в колонии Балуха шестой раз закрывают в ШИЗО.

"С каждым днем подорванное голодовками и жестокими условиями содержания в колонии состояние здоровья активиста ухудшается, постоянное нахождение в штрафном изоляторе может нанести непоправимый урон для его ослабленного здоровья", - подчеркивают правозащитники.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Балуха в оккупированном Крыму 8 декабря 2016 года, утверждая, что на чердаке его дома якобы найдено 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

19 марта 2018 года Балух объявил бессрочную голодовку в знак протеста против вынесенного ему приговора по делу о хранении боеприпасов, которую прекратил в начале октября. По данным адвоката Дмитрия Динзе, у Балуха после более 200 дней голодовки было подозрение на язву или панкреатит.

5 июля подконтрольный России так называемый "Раздольненский райсуд" приговорил Балуха к 5-ти годам колонии общего режима и штрафу 10 тысяч рублей (около 4 тысяч гривень) по совокупности двух уголовных дел, возбужденных за якобы хранение боеприпасов и якобы избиение начальника ИВС.

3 октября так называемый "Верховный суд" в оккупированном Крыму после рассмотрения апелляции сократил 5-летний срок заключения Балуха до 4 лет и 11 месяцев.

С 29 марта 2019 года Балуха удерживают в колонии в г. Торжок Тверской области РФ.

Администрация колонии под выдуманными поводами несколько раз переводила украинца в штрафной изолятор.

25 июня Балух объявил новую голодовку. Согласно его заявлению, которое обнародовала в Facebook омбудсмен Людмила Денисова, вновь прибегнуть к такому радикальному шагу его вынудили нечеловеческие условия содержания, в частности, пребывание более двух месяцев в штрафном изоляторе и лишение права встречи с консулом Украины.

5 июля Балух прекратил голодовку.