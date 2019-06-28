Новая голодовка опасна для жизни Балуха - Денисова

Омбудсмен обращается к Москальковой о восстановлении права Балуха на встречу с украинским консулом.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обращается к российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой принять меры по восстановлению права украинского политзаключенного Владимира Балуха на встречу с консулом Украины.

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Об этом украинский омбудсмен сообщила на своей странице в Facebook.

"Обеспокоена известием о том, что украинский политзаключенный Владимир Балух, который содержится в колонии в Тверской области РФ, снова объявил голодовку. Это уже вторая его голодовка. В прошлом году Владимир голодал 205 дней. Это сильно подорвало его здоровье. Вторая голодовка опасна для его жизни", - написала Денисова.

Она подчеркнула, что снова прибегнуть к такому радикальному шагу Балуха заставили нечеловеческие условия содержания, в частности, пребывание более двух месяцев в штрафном изоляторе и лишение права на встречу с консулом.

"Украинский консул в РФ трижды безуспешно пытался встретиться с украинским политзаключенным. Администрация учреждения, несмотря на то, что Владимир неоднократно заявлял, что является гражданином Украины, настаивает на его российском гражданстве из-за крымской прописки. Я обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой проверить условия содержания Владимира Балуха и принять меры по восстановлению его права на встречу с консулом Украины", - сообщила украинский омбудсмен.

Также она обнародовала заявление Балуха об отказе от приема пищи, в котором политзаключенный отмечает, что не является гражданином ни РФ, ни любой другой страны.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Балуха в оккупированном Крыму 8 декабря 2016 года, утверждая, что на чердаке его дома якобы найдено 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

19 марта 2018 года Балух объявил бессрочную голодовку в знак протеста против вынесенного ему приговора по делу о хранении боеприпасов, которую прекратил в начале октября.

По данным адвоката Дмитрия Динзе, у Балуха после более 200 дней голодовки было подозрение на язву или панкреатит.

5 июля 2018 года подконтрольный России так называемый "Раздольненский районный суд" приговорил Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел, возбужденных за якобы хранение боеприпасов и якобы избиение начальника ИВС.

3 октября подконтрольный РФ так называемый "Верховный суд" в Крыму после рассмотрения апелляции сократил 5-летний срок заключения Балуха до 4 лет и 11 месяцев.

С 29 марта 2019 года Балуха держат в колонии в г. Торжок Тверской области РФ.

Администрация колонии под вымышленными предлогами несколько раз переводила украинца в штрафной изолятор. На сегодняшний день, по данным адвоката Ольги Динзе, Балух должен находиться в ШИЗО до 2 июля.