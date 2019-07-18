Адвокат заявила об ухудшении состояния здоровья Балуха

Адвокат Ольга Динзе сообщила, что украинскому политзаключенному Владимиру Балуху необходима медицинская помощь, но к нему в колонию не допускают независимых врачей.

Адвокат Ольга Динзе заявила об ухудшении состояния здоровья украинского политзаключенного Владимира Балуха, которого незаконно удерживают в российской колонии.

Об этом Динзе сообщила Крымской правозащитной группе по итогам посещения Балуха в колонии 17 июля.

В частности, по словам Динзе, Балуху необходима медицинская помощь, но к нему не допускают независимых медиков.

Читайте такжеАдвокат в конце недели повезет Балуху продукты для выхода из голодовки

По информации адвоката, у политзаключенного "болят почки, усилились отеки, но независимого врача и психолога, о допуске которых ранее заявлял Балух, к нему в колонию до сих пор не пускают".

Также Динзе сообщила, что невозможно доставить Балуху необходимые после голодовки продукты питания, поскольку их передача теперь очень ограничена в связи с переводом украинца в помещение камерного типа (ПКТ).

"Нам удалось только передать ему новые очки. Мы продолжаем заявлять о допуске специалистов врача и психолога в колонию, а также устанавливаем обстоятельства, связанные с гражданством Балуха", - сказала защитница.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Балуха в оккупированном Крыму 8 декабря 2016 года, утверждая, что на чердаке его дома якобы найдено 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

19 марта 2018 года Балух объявил бессрочную голодовку в знак протеста против вынесенного ему приговора по делу о хранении боеприпасов, которую прекратил в начале октября. По данным адвоката Дмитрия Динзе, у Балуха после более 200 дней голодовки было подозрение на язву или панкреатит.

5 июля подконтрольный России так называемый "Раздольненский райсуд" приговорил Балуха к 5-ти годам колонии общего режима и штрафу 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел, возбужденных за якобы хранение боеприпасов и якобы избиение начальника ИВС.

3 октября так называемый "Верховный суд" в оккупированном Крыму после рассмотрения апелляции сократил 5-летний срок заключения Балуха до 4 лет и 11 месяцев.

С 29 марта 2019 года Балуха удерживают в колонии в г. Торжок Тверской области РФ.

Администрация колонии под выдуманными поводами несколько раз переводила украинца в штрафной изолятор.

25 июня Балух объявил новую голодовку. Согласно его заявлению, которое обнародовала в Facebook омбудсмен Людмила Денисова, вновь прибегнуть к такому радикальному шагу его вынудили нечеловеческие условия содержания, в частности, пребывание более двух месяцев в штрафном изоляторе и лишение права встречи с консулом Украины.

5 июля Балух прекратил голодовку.