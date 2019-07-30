На День Независимости вместо парада пройдет Шествие достоинства

В шествии примет участие президент и высшее руководство страны.

Вместо парада на День Независимости Украины, 24 августа, пройдет Шествие достоинства при участии президента Владимира Зеленского и военных, волонтеров, добровольцев, ветеранов АТО, медиков, учителей, спортсменов, дипломатов и др.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Офиса президента Андрей Богдан сообщил на брифинге в Киеве.

«В этом году Украина будет праздновать День независимости в новом формате. Вместо традиционного парада в советских традициях с недешевой демонстрацией техники на центральной улице столицы состоится Шествие достоинства. Это мероприятие в европейском стиле призвано создать новую традицию чествования всех, кем гордится Украина», — сказал он.

По его словам, в шествии примут участие президент Украины Владимир Зеленский и руководство государства. После этого глава государства обратится к украинскому народу.

Также в центре Киева состоится концерт, организацией которого занимается один из самых известных украинских режиссеров.

Напомним, 9 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что средства, предусмотренные на проведение военного парада 24 августа перенаправляют на выплаты премий военным, а самого парада не будет.

«Но будет новый формат», — добавил он. В то же время все равно выйти на парад призвал спикер Верховной Рады Андрей Парубий.