Вместо парада на День Независимости деньги направят на премии военным - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил, что празднование Дня Независимости в этом году состоится в новом формате.

Президент Владимир Зеленский заявил, что вместо проведения парада на День Независимости Украины государство выделит 300 миллионов гривень на выплаты премий военнослужащим.

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Об этом глава государства сказал в видеообращении на своей странице в Facebook.

"Обычно 24 августа, в День независимости Украины, у нас проходит военный парад. Такой помпезный и точно не дешевый. Мне кажется, что в этом году вместо парада лучше эти деньги выделить нашим героям... И мы приняли решение выделить 300 миллионов гривень на премии всем военным...", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что нынешнее празднование Дня Независимости состоится в новом формате.

Напомним, в 2018 году в Минобороны заявили, что не считали расходов на военный парад ко Дню Независимости и не могут назвать его общую сумму. Тогда в параде приняли участие 4,5 тысячи военнослужащих и 250 единиц военной техники.