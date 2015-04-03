Боевики усилили меры по выявлению проукраински настроенных граждан в Донецке

В Донецке боевики усилили меры по выявлению проукраински настроенных граждан.

Об этом сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко. Читайте такжеВ "ЛНР" создают батальон, задачей которого может быть зачистка проукраинских жителей "В городе Донецк боевики активизировали фильтрационную работу, целью которой является выявление местных жителей с проукраинскими настроениями", - сказал Андрей Лысенко.

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