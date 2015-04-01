Завтра в Украине еще больше похолодает, а штормовой ветер принесет снег

Циклон с центром вблизи Балтики и сопутствующие ему атмосферные фронты снова обусловят в большинстве областей Украины дожди, местами с мокрым снегом, сильный ветер. Об этом сообщает «Оpogode».

В западной части пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Температура воздуха ночью и днем ​​0-8 градусов тепла, местами 0-2 градуса мороза.

В северных областях ожидается дождливая ветреная погода, возможен мокрый снег. Температура воздуха ночью и днем ​​0-8 градусов тепла.

В центральной частиожидаются дожди. Ночью и днем ​​2-8 градусов тепла.

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В восточных областях пройдут дожди, местами сильные осадки. Температура воздуха ночью 2-7 тепла, днем ​​4-9 градусов тепла.

В южной части будет господствовать дождливая ветреная погода. Температура воздуха ночью 2-7 тепла, днем ​​4-10 градусов тепла.

В Киеве - дожди, возможно с мокрым снегом. Температура воздуха ночью 2-4 тепла, днем ​​4-6 градусов тепла.

Ветер в Украине ожидается западный, 5-12 м/с, порывы до 15-20 м/с.