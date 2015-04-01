Завтра в Украине еще больше похолодает, а штормовой ветер принесет снег
В четверг, 2 апреля, в Украине ожидается похолодание, температура воздуха ночью и днем составит 0-8 градусов тепла, на западе местами 0-2 мороза.
Циклон с центром вблизи Балтики и сопутствующие ему атмосферные фронты снова обусловят в большинстве областей Украины дожди, местами с мокрым снегом, сильный ветер. Об этом сообщает «Оpogode».
В западной части пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Температура воздуха ночью и днем 0-8 градусов тепла, местами 0-2 градуса мороза.
В северных областях ожидается дождливая ветреная погода, возможен мокрый снег. Температура воздуха ночью и днем 0-8 градусов тепла.
В центральной частиожидаются дожди. Ночью и днем 2-8 градусов тепла.
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В восточных областях пройдут дожди, местами сильные осадки. Температура воздуха ночью 2-7 тепла, днем 4-9 градусов тепла.
В южной части будет господствовать дождливая ветреная погода. Температура воздуха ночью 2-7 тепла, днем 4-10 градусов тепла.
В Киеве - дожди, возможно с мокрым снегом. Температура воздуха ночью 2-4 тепла, днем 4-6 градусов тепла.
Ветер в Украине ожидается западный, 5-12 м/с, порывы до 15-20 м/с.