Из-за непогоды в Украине остаются обесточенными более 200 населенных пунктов

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, аварийные бригады облэнерго проводят работы по восстановлению электроснабжения в населенных пунктах, оставшихся без света в ночь на 30 марта.

По состоянию на 7.00 вторника, 31 марта, без электроснабжения остаются в Донецкой области 135 населенных пунктов, в Луганской - 40, во Львовской - 34, в Сумской - 10, в Днепропетровской - 3.

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Ранее сообщалось, что дождь, мокрый снег и шквальные порывы ветра в ночь на понедельник привели к обесточиванию 342 населенных пунктов в семи областях Украины. Возобновлением энергоснабжения населенных пунктов занимаются бригады облэнерго.