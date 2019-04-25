цей матеріал доступний українською

Большинство жителей ОРДЛО жалуются на ухудшение своей жизни за последний год - соцопрос

14:17, 25 апреля 2019
Общество
342 0
Жители оккупированных территорий жалуются на ухудшение условий жизни / фото sprotyv.info

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют представленные сегодня результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы".

Читайте также"Еще одно посягательство на суверенитет Украины": ЕС отреагировал на указ Путина о паспортах для жителей ОРДЛО

По словам аналитика Фонда, руководителя Центра исследований проблем РФ Национального института стратегических исследований Петра Бурковского, большинство опрошенных на КПВВ на Донбассе (49%) утверждают, что их жизнь в течение последних 12 месяцев ухудшилась.

"При этом 16% ответили, что жизнь стала невыносимой, а 33% еще могут справляться с ухудшением жизненных условий. Вместе с тем, 39% заявили, что условия жизни не изменились, а 10% - почувствовали положительные изменения. Остальные - не ответили", - отметил он.

По словам Бурковского, респонденты чаще всего называли угрозы военного характера и ограничение возможности быстрого и свободного перемещения между населенными пунктами (48% и 42% соответственно).

"Вторым крупным блоком вопросов, которые беспокоят опрошенных, являются вопросы социального и правового характера. Так, 25% ответили, что им трудно содержать свои семьи, 23% имеют сложности с получением медицинской помощи, 16% и 14% указывают на трудности с поиском работы и получением справедливой зарплаты.

24% сталкиваются с проблемами защиты своей собственности от преступников, а 17% испытывают проблемы из-за злоупотребления властью (угрозы, вымогательство взяток) должностными лицами с обеих сторон линии разграничения, 20% признали трудности в общении с родственниками", - подчеркнул Бурковский.

Как отметил аналитик, одновременно исследование показало, что, хотя 44% граждан, опрошенных на КПВВ, часто сталкиваются с проблемой получения пенсий и других социальных выплат, однако только 23% признали, что эта проблема остается для них неразрешимой.

"Менее успешным, по словам опрошенных на КПВВ, является продвижение в решении проблем, связанных с оформлением различных документов (сталкивались с проблемой 49%, нерешенной она остались для 38%)", - добавил Бурковский.

Опрос проводился с 4 по 23 марта среди 800 респондентов на контрольных пунктах въезда-выезда в Донецкой и Луганской областях (Гнутово, Новотроицкое, Майорск, Станица Луганская).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Донбасс#ОРДЛО