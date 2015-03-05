Тела всех погибших горняков на шахте им. Засядько подняты на поверхность

20:09, 05 марта 2015
Общество
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Тела всех 33 погибших горняков на шахте имени Засядько в Донецке подняты на поверхность.

REUTERS

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной госадминистрации в "Твиттере".

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"На 19.30 подняты на поверхность тела всех 33 горняков. Последствия аварии ликвидированы. Шахта перешла в техничный режим работы", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на шахте им. Засядько в Донецке 4 марта произошел взрыв газометановой смеси. По последним данным, в результате взрыва на шахте им. Засядько погибли 33 горняка.

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