Тела всех погибших горняков на шахте им. Засядько подняты на поверхность
20:09, 05 марта 2015Общество
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Тела всех 33 погибших горняков на шахте имени Засядько в Донецке подняты на поверхность.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной госадминистрации в "Твиттере".
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"На 19.30 подняты на поверхность тела всех 33 горняков. Последствия аварии ликвидированы. Шахта перешла в техничный режим работы", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, на шахте им. Засядько в Донецке 4 марта произошел взрыв газометановой смеси. По последним данным, в результате взрыва на шахте им. Засядько погибли 33 горняка.
#Засядько#Донецк на 19.30:подняты на поверхность тела всех 33 горняков. Последствия аварии ликвидированы.Шахта перешла в тех.режим работы.
— Пресс-служба ДонОГА (@pressdonoda) March 5, 2015
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