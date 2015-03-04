В Донецке на шахте имени Засядько произошел взрыв, судьба 47 шахтеров неизвестна

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Конфедерации свободных профсоюзов Украины со ссылкой на председателя Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца.

«Сегодня в 5.20 на шахте имени Засядько произошел взрыв газо-метанной смеси. На момент аварии в шахте находились 207 горняков» - говорится в сообщении.

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По словам Волынца, взрыв произошел в восточной лаве пласта 3, из зоны аварии удалось выйти пяти шахтерам, судьба 47 – неизвестна.