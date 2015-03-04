В Донецке на шахте имени Засядько произошел взрыв, судьба 47 шахтеров неизвестна
09:28, 04 марта 2015Общество
2463 0
В Донецке утром 4 марта на шахте имени Засядько произошел взрыв газо-метанной смеси, судьба 47 шахтеров неизвестна.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Конфедерации свободных профсоюзов Украины со ссылкой на председателя Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца.
«Сегодня в 5.20 на шахте имени Засядько произошел взрыв газо-метанной смеси. На момент аварии в шахте находились 207 горняков» - говорится в сообщении.
Читайте такжеГорняков, которые остались под землей после обстрела Дзержинска, подняли на поверхность
По словам Волынца, взрыв произошел в восточной лаве пласта 3, из зоны аварии удалось выйти пяти шахтерам, судьба 47 – неизвестна.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter