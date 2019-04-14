Нападавшего на посольство Украины в Лондоне признали психически больным
Мужчину, который 13 апреля протаранил несколько машин у посольства Украины в Великобритании и попытался совершить наезд на полицейских, был арестован в соответствии с законом о психическом здоровье.
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Об этом сегодня сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда.
«40-летний мужчина будет доставлен в больницу для лечения», - говорится в сообщении.
Задержанный признан психически больным.
Как сообщал УНИАН, инцидент произошел 13 апреля в районе Холланд-парк в центре Лондона. При задержании подозреваемого было использовано огнестрельное оружие и электрошокер. Сам он не пострадал.
Позднее в Скотленд-Ярде заявили, что произошедшее не связано с терроризмом.
Посольство Украины в Великобритании ранее в своем коммюнике информировало, что злоумышленник протаранил в том числе служебную машину украинского посла и продолжал это делать после того, как на место прибыли полицейские. Никто из сотрудников украинского дипломатического представительства не пострадал.