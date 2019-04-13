Полиция Британии не считает терактом нападение на автомобиль посла Украины

Инцидент не рассматривается как связанный с терроризмом, говорится в сообщении лондонской полиции.

Лондонская полиция не считает терактом инцидент, который произошел 13 апреля около посольства Украины в Великобритании.

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Об этом сообщает ЕвроПравда со ссылкой на пресс-службу Скотленд Ярда. В полиции рассказывают, что офицеры выехали по вызову о столкновении автомобиля с рядом других возле украинского посольства. Когда они прибыли на место, водитель направил автомобиль на них. Полицейские применили оружие и электрошокеры, задержав мужчину возрастом около 40 лет. Он не пострадал.

"Инцидент не рассматривается как связанный с терроризмом", - говорится в сообщении.

"По стандартной процедуре, сейчас продолжается расследование применения полицейскими огнестрельного оружия во время этого инцидента. Пока это продолжается, я бы хотел отдать должное офицерам, которые быстро отреагировали на этот инцидент и поставили себя под угрозу, как это делают каждый день, чтобы держать людей Лондона в безопасности", - сказал старший инспектор Энди Уолкер.

Как стало известно изданию из собственных источников, состоялось умышленное нападение на служебный автомобиль посла Украины в Великобритании Натальи Галибаренко, который стоял припаркованным возле здания посольства.