На Донетчине СБУ задержала россиянина со шпионской техникой (фото)

В Донецкой области сотрудники Винницкого Управления Службы безопасности Украины задержали гражданина Российской Федерации, который подозревается в сборе сведений о силах АТО при помощи спецтехники.

Об этом сообщает пресс-служба УСБУ в Винницкой области.

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У задержанного 65-летнего россиянина контрразведчики СБУ изъяли радиотехнический комплекс для мониторинга радиоэфира и проведения сеансов на широком диапазоне радиочастот. Вместе с комплексом была обнаружена самодельная радиозакладка для осуществления негласного прослушивания, компьютерная техника и спутниковое оборудование, а также USB-носители с материалами антиукраинского направления.

Проверяется его вероятная причастность к сбору информации о местах дислокации и перемещения воинских формирований и техники Вооруженных Сил Украины вблизи населенных пунктов Константиновка и Дзержинск Донецкой области.

Продолжаются следственные действия.