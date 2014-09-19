Задержан российский шпион, который передавал информацию о силах АТО "горячей линии ДНР"

Сотрудники контрразведки СБУ 17 сентября в Константиновке Донецкой области задержали гражданина Российской Федерации Ремнякова, 1952 г. р., который собирал разведывательную информацию о перемещении сил АТО и передавал ее на т.н. «горячую линию ДНР».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

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Установлено, что в течение июля - сентября 2014 года злоумышленник собирал и передавал преступникам террористической организации т.н. «ДНР» разведданные относительно мест дислокации, численности личного состава, количества и видов вооружения, а также перемещения по территории города Константиновка Донецкой области подразделений и формирований Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, добровольческих батальонов, которые задействованы в АТО. Эти сведения он надиктовывал телефонному связному штаба террористической организации «ДНР».

Продолжаются оперативно-следственные действия.