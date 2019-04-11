В Одесской области разоблачен масштабный канал распространения наркотиков среди военных

Расследование было начато после смерти пограничника от употребления психотропных веществ. Задержаны 32 человека, среди которых - лидер преступной группировки и главные фигуранты.

Правоохранители вчера провели крупную спецоперацию, разоблачив канал распространения наркотиков, в том числе, среди военнослужащих Одесской области.

Читайте такжеЖурналисты рассказали, кто стоит за наркомафией в Украине (видео)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского пограничного отряда Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, 10 апреля в ходе проведения масштабной спецоперации правоохранители провели в ряде регионов Украины задержания злоумышленников, причастных к изготовлению и сбыту наркотических веществ. Также проведены обыски по месту жительства фигурантов уголовного производства и в местах возможного хранения предметов преступления.

Преступная организация занималась изготовлением и распространением особо опасных тяжелых наркотиков на территории Украины, один из ее главных «очагов» находился в Одесской области.

Как отмечается, в совместной спецоперации приняли участие полиция, пограничники и сотрудники Генпрокуратуры.

«Толчком для начала расследования стала смерть вследствие употребления психотропных веществ одного из военнослужащих Белгород-Днестровского пограничного отряда», - сообщили в пресс-службе.

Мероприятия по установлению лиц, причастных к изготовлению и распространению наркотиков, в том числе и среди персонала Госпогранслужбы, оперативниками внутренней безопасности пограничного ведомства велись с конца прошлого года.

«Сотрудники пограничного ведомства выполняли поручения по документированию именно наркокурьеров, причастных к смерти пограничника. Во время документирования противоправной деятельности оперативники также зафиксировали получения лабораторного оборудования и составляющих для изготовления наркотических веществ, а также каналы их поступления», - рассказали в пресс-службе.

Как говорится в официальном сообщении Национальной полиции, в целом разоблачена преступная организация, которая занималась изготовлением и распространением особо опасных, тяжелых наркотиков на территории 13 областей Украины.

По предварительным данным, ежемесячный оборот товара составлял 10 млн грн.

Группировка имела устойчивую иерархическую структуру, которая включает в себя лидера, главных и «рядовых» участников, пользуется конспирацией.

Организатор схемы – 27-летний ранее судимый за незаконные операции с наркотиками уроженец Одесской области, житель Киева. Его «правая рука» - 23-летний одессит, тоже живет в столице. Финансовый контроль и пр. они доверили своим женам – 23-24-летним жительницам Киева. Одна из них зарегистрирована, как физическое лицо-предприниматель в Одессе и является владелицей нескольких объектов недвижимости в столице.

Сбывали продукцию злоумышленники с помощью чат-бота в одном из мессенджеров, где клиенты выбирали тип наркотика, количество, место получения и реквизиты для оплаты.

Средства, полученные от продажи, аккумулировались на электронных кошельках, затем перечислялись на банковские карточки злоумышленников.

В ходе спецоперации проведено в общей сложности почти 170 обысков в разных областях Украины. Изъято 1,8 тонны прекурсоров, почти 1 тыс. таблеток экстази, 57 кг марихуаны, 41 кг амфетамина, 3,2 кг метадона, почти 100 граммов кокаина и кусты конопли, а также – оружие, боеприпасы, наличные в разной валюте (эквивалент 3,5 млн грн.) и пр.

Всего, по данным Нацполиции, задержано 32 человека, среди которых - лидер преступной группировки и главные фигуранты. Злоумышленникам объявлено подозрение по ряду статей Уголовного кодекса.

Проводится проверка на предмет возможной причастности к разоблаченной криминальной группы сотрудников правоохранительных органов.