В Днепре разоблачили мощные нарколаборатории: изъяты наркотики на 12 миллионов гривень

В частности, обнаружено спецоборудование для изготовления прекурсоров, 15 кг "псевдоэфедрина" и свыше 100 кг вещества для синтеза наркотиков.

В Днепре сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили две мощные нарколаборатории, из которых изъяли наркотиков и сырья на более чем 12 миллионов гривень.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Днепропетровской области, обыски у членов группировки, которые наладили выпуск прекурсоров «амфетамина» и «метамфетамина», были проведены 14-15 марта.

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В частности, обнаружено спецоборудование для изготовления прекурсоров, 15 кг "псевдоэфедрина", свыше 100 кг вещества для синтеза наркотиков, более 3,5 т серной и более 600 л соляной кислоты, 5 кг "каннабиса", средства связи и документы.

«Согласно выводам экспертов, ориентировочная стоимость изъятых наркотиков по ценам «черного рынка» составляет более 12 млн грн», – говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы установили, что в состав группировки входило 9 жителей областного центра, которые распространяли прекурсоры территории Украины через разветвленную сеть дилеров с использованием сети Интернет и служб курьерской доставки.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 311 (незаконное изготовление и сбыт наркотиков) Уголовного кодекса Украины пятерым фигурантам дела сообщено о подозрении в совершении преступления, двое из них задержаны в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, в отношении остальных решается вопрос об избрании меры пресечения