В Кривом Роге женщина под школой торговала наркотиками
20:42, 04 февраля 2019Общество
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Криворожане заявили в полицию, что женщина под школой продает "травку".
Криворожанка под школой торговала наркотиками / фото УНИАН
В Саксаганском районе Кривого Рога женщина с целым пакетом "травки" продавала наркотики под школой.
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Об этом 0564 сообщили в пресс-службе УПП Кривого Рога. "В ходе поверхностной проверки полицейские обнаружили у горожанки пакет, внутри которого находилось вещество растительного происхождения зеленого цвета, похожее на наркотическое", - сказано в сообщении.
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