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В Кривом Роге женщина под школой торговала наркотиками

20:42, 04 февраля 2019
Общество
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Криворожанка под школой торговала наркотиками / фото УНИАН

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Об этом 0564 сообщили в пресс-службе УПП Кривого Рога. "В ходе поверхностной проверки полицейские обнаружили у горожанки пакет, внутри которого находилось вещество растительного происхождения зеленого цвета, похожее на наркотическое", - сказано в сообщении.

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Теги: #школа#наркотики#Кривой Рог