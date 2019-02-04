В Кривом Роге женщина под школой торговала наркотиками

Криворожане заявили в полицию, что женщина под школой продает "травку".

В Саксаганском районе Кривого Рога женщина с целым пакетом "травки" продавала наркотики под школой. Читайте такжеНа Львовщине полицейского поймали на вымогательстве 12 тысяч долларов взятки Об этом 0564 сообщили в пресс-службе УПП Кривого Рога. "В ходе поверхностной проверки полицейские обнаружили у горожанки пакет, внутри которого находилось вещество растительного происхождения зеленого цвета, похожее на наркотическое", - сказано в сообщении. Ранее на чердаке киевской многоэтажки нашли плантацию с коноплей.

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