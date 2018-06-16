Новый «старый» статус Донбасса – на иждивении

В конце весны, летом и осенью 2014 года Украина всячески пыталась договориться, а то и задобрить «ополченцев», предлагая им «пряники» в виде нормальных, проведенных по украинским законам местных выборов, децентрализации, полного социального довольствия и русского языка во всех привычных для жителей Донбасса сферах – от системы образования до судопроизводства. Экс-президенты Леонид Кравчук и Леонид Кучма, вместе с ОБСЕ, полсостава Кабмина во главе с премьером, десяток депутатов Верховной Рады от разных фракций, а также представители общественных организаций, неделями собирали по стране – от Харькова до Николаева – круглые столы национального единства. И каждый раз уговаривали «уполномоченных представителей от ДНР и ЛНР» одуматься, сложить оружие, получить амнистию, принять общие, не противоречащие законам Украины, правила игры и начать, наконец, жить цивилизованно. Сулили экономический эксперимент и обещали расширить экономические полномочия Донецкой и Луганской областей. Обещали продолжить кормить бюджетников региона дотациями из Государственного бюджета. Планировали изменения в Основной закон, дабы разрешить проведение местных референдумов, четко прописать правила для таких плебисцитов и разграничить вопросы, которые могут подниматься на местном уровне в такой способ…

Но, не тут-то было. Каждый раз у «уполномоченных представителей», проще говоря, террористов, аппетиты нарастали. Вслед за одним требованием, на которое соглашалась «хунта», тут же всплывало второе. Вслед за вторым – третье. Причем сегодня с большой вероятностью можно утверждать, что требования эти диктовались «уполномоченным» из Кремля. И, пока Киев верил, что, продолжая диалог, сумеет остановить войну, через дырявую российско-украинскую границу поступало все новое и новое вооружение для «ополченцев». Которое они, конечно же, купили в ближайшем военторге. Когда же количество местных сепаратистов, ввиду потерь в боях, а то и банального бегства к «сытым бандеровцам» или русским «братьям по крови», стало критично малым, Москва щедро спонсировала Донбасс еще и «добровольцами» - контрактниками собственной армии из своих регулярных частей.

Даже после Саур-Могилы и Илловайска Киев продолжал верить, что худой мир – лучше хорошей войны. Под занавес своей каденции, в сентябре, Верховная Рада седьмого созыва приняла законы «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» и «О недопущении преследования и наказания лиц – участников событий на территории Донецкой и Луганской областей», тем самым, предоставив «особому» Донбассу особый статус на три года. А боевикам ДНР и ЛНР – гарантии, что большинство из них, по сути, не окажутся за решеткой. Немногим ранее были подписаны и первые Минские соглашения. Но, как водится, ни одно из этих решений снова не удовлетворило террористов. Те, кто в начале сентября в Минске обещали соблюдать договоренности, и лишь намекали, что ожидать от них «из-за угла» можно чего угодно, уже в середине первого месяца осени подчеркивали, что никаких законов об особом статусе не признают, поскольку живут «по своим законам».

Эти «законы», по сути, сводятся к одной составляющей: «мы продолжаем делать то, что делали, но за ваш счет». Проще говоря, без поправки на постоянные боевые действия, развалив и разграбив большинство промпредприятий и шахт Донбасса, лишив жителей региона хоть какого-нибудь заработка, уничтожив инфраструктуру, ограбив торговые сети, отделения банков и почты, «лидеры» ДНР и ЛНР продолжают дуть щеки и доказывать, что они – заботящаяся о населении власть.

Разрушить все

Впрочем, систематическое невыполнение боевиками ДНР и ЛНР сентябрьских Минских соглашений заставило Киев несколько поумерить пыл «уникальных» местных «князьков». «Независимость» самопровозглашенных республик пошатнулась в ноябре, когда особые законы для особого региона были отменены, а Донбасс, управляемый «крепкими хозяйственниками» (вроде плотницких, захарченко, пушилиных и моторолл), начал окончательно превращаться в руину.

Статистика говорит сама за себя. Еще осенью из региона ушли иностранные инвесторы. Как уже сообщал УНИАН, из-за боевых действий и мародерства прекратила свою работу сеть центров оптовой торговли Metro. Также поступил крупнейший немецкий производитель стройматериалов – концерн HeidelbergCement AG. Хотя его предприятие не захвачено сторонниками «ДНР», у немцев, по словам представителя концерна, «свои представления о том, как должен вестись бизнес».

Печальная ситуация складывается с металлургическими и химическими предприятия Донбасса, которые в 2014 году, по данным департамента развития базовых отраслей промышленности Донецкой ОГА, показали спад производства от 5 до 95%. Некоторые и вовсе остановили работу. В частности, Пантелеймоновский и Красногоровский огнеупорные заводы, а также Донецкий электрометаллургический завод (находится на консервации с прошлого года). В доменном производстве из 15 доменных печей в работе находится 10. «На плаву» остаются Харцизский трубный завод, «Азовсталь» и еще 5 коксохимических заводов. Впрочем, Авдеевский коксохимический завод довольно часто подвергается артобстрелам.

Обстрелам, естественно, подвергаются не только предприятия, но и города. К примеру, атака боевиков на микрорайон Восточный в Мариуполе, по предварительным оценкам, «потянула» почти на 100 млн. гривен только материальных убытков. Недавний обстрел Краматорска – 3,5 млн гривен. И ведь это – лишь денежный эквивалент. Десятки жертв среди мирного населения – гораздо более страшная цена за «независимость» зарвавшихся террористов.

Любопытно, что ни «лидеров» псевдореспублик, ни «ополченцев», ни их московских кураторов судьба жителей Донбасса никогда особо и не беспокоила. К примеру, в ЛНР, где население неделями сидело без света, тепла, воды, еды и денег, главари банд спокойно промышляли продажей угля и гуманитарной помощи. «Каждый день воруют железнодорожные эшелоны с углем… На все есть подтверждающие это документы… Из 10 так называемых гумконвоев до народа дошел один. Все остальное было распродано», - возмутился один из боевиков на Луганщине с позывным «Батя».

Возмущение же самих жителей Донбасса, которые какое-то время выходили на акции протеста против «новой власти» с требованиями выплаты пенсий и зарплат (которые, благополучно, оседали в карманах «ополчения»), а также поставок продовольствия, зачастую, заканчивалось разгоном и обещаниями расстрелять всех недовольных.

Кремлевский план

Этот дерибан всего и вся длился ровно до тех пор, пока Украина вынужденно не начала экономическую блокаду неподконтрольных районов Луганской и Донецкой областей. И подозрение в том, что кормить Донбасс не намерены ни «лидеры» ЛНР и ДНР, ни их кремлевские кураторы, еще раз подтвердилось. Основная мысль, прозвучавшая тогда из Москвы, сводилась к тому, что разрушенный регион, без перспектив возобновления работы значительной части промышленности, малого и среднего бизнеса, с нищим населением, большую часть которого в настоящее время составляют пенсионеры и бюджетники, с отсутствующей инфраструктурой, с выжженными и напичкаными неразорвавшимися боеприпасами черноземами, которые не скоро начнут давать урожай, России не особо и нужен. Но контроль над Донбассом и, как следствие, Украиной – в приоритете. Зачем? На этот вопрос есть четкие ответы в плане отторжения Россией ряда территорий Украины, опубликованном на днях в российских СМИ.

Если вкратце, то, неудавшаяся попытка втянуть Украину руками Януковича в состав новой империи, которую Владимир Путин усиленно «лепит» из РФ, и, как следствие, усиление экономической зависимости Украины от России, заставила Кремль использовать план «Б». «Инфицировав» часть украинской территории вирусом непризнанного Приднестровья, Москва пытается создать на Донбассе рычаг постоянного давления на Украину. С одной стороны – это все новые и новые требования самопровозглашенных республик к Киеву. От банального - «дайте денег», до надиктованного «свыше» - «хотим федерализацию, меняйте Конституцию». С другой стороны – навешивание содержания территорий-иждивенцев на и без того слабую экономику Украины.

Учитывая вышесказанное, требования самопровозглашенных «республик» о возвращении введения в действия закона об особом статусе части Донбасса – хотя ранее они этот закон не признавали – не выглядят лишенными логики.

Контроль в обмен на деньги

Несмотря на тот факт, что эти заявления никоим образом не вязались с поведением террористов, которые с «братской помощью» России продолжили наращивать вооружения, Украина, в принципе, снова подтвердила свои намерения вернуть Донецкой и Луганской областям особый статус. В январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Украины Петр Порошенко заявил, что гарантирует предоставление особого статуса Донбассу и амнистию для непричастных к убийствам людей. «Особый статус для Донбасса может базироваться только на том, что центральная украинская власть будет контролировать те процессы, которые там будут происходить, и контролировать границу», - пояснил представитель МИД Украины Евгений Перебийнис перед вторым раундом переговоров в Минске.

«Решение об особом статусе Донбасса уже принято. Но, по факту, оно не имело последствий, поскольку вторая сторона не желает решать вопрос мирным путем», - рассказал УНИАН народный депутат от Блока Петра Порошенко Виктор Чумак и добавил, что речь идет о статусе Донбасса исключительно «в границах украинских законов и как украинской территории».

«На Донбассе создался вакуум всего и в экономическом, и в политическом пространстве. На неподконтрольных Украине территориях практически ничем не обеспечена жизнедеятельность людей, не работает банковская система, государственные учреждения… под вопросом транспортная система. Поэтому, если есть хоть какая-то возможность начать мирное урегулирование этих вопросов, нужно пробовать», - сказала УНИАН энергетический эксперт Мария Яковлева.

По ее словам, для этого следует использовать любые инструменты – стандартные и не очень, особенно учитывая, что ранее Украина с подобными проблемами не сталкивалась. А «гибридная» война, похоже, требует «гибридных» решений.

В свою очередь, народный депутат от Оппозиционного блока Дмитрий Шпенов уверен, что если не протянуть Востоку «руку помощи», то там наступит коллапс. «Предприятия закрываются катастрофически, если и работает где-то четырехдневка, то это – очень хорошо», - рассказал он УНИАН.

По его мнению, льготы, которые в будущем могут предоставляться предприятиям на Донбассе, могут стать «основой той реформы децентрализации, о которой сейчас часто идет речь». Кроме того, депутат считает, что в предоставлении неких льгот в формате свободной экономической зоны на Востоке Украины нуждаются и иностранные инвесторы. «Если убрать бюрократическую составляющую и предоставить льготы, то предприятия и холдинги будут строить и отстраивать заводы», - отметил он.

Но, помимо преференций, потенциальным инвесторам нужны гарантии безопасности, дать которые, по словам премьера Арсения Яценюка, Украина пока не может.

«Возобновить Донбасс, дать ему специальный статус, чтобы это была свободная экономическая зона, в которую пришли бы инвестиции, можно только в одном случае – когда оттуда уйдут боевики и когда Путин выведет свою армию. Другого пути нет», - считает народный депутат Сергей Мищенко.

Впрочем, когда это произойдет, Донбасс потребует таких колоссальных финансовых вливаний, которых у Украины, с нынешним состоянием ее экономики, нет. В государственном бюджете страны на восстановление Донецкой и Луганской областей запланировано всего 150 млн гривен, в то время как только ремонт дорог в регионе требует, как минимум, 2,3 млрд гривен.

Ответ на вопрос «Где взять средства?» частично может дать донорская конференция, проведение которой запланировано весной. По словам вице-премьера – министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко, необходимый объем инвестиций на восстановление Донбасса составляет 1,520 млрд долларов. «Это касается трех компонентов: восстановления инфраструктуры, социальных объектов, а также тех объектов, которые пострадали во время боевых действий. И на сегодняшний день, как было подсчитано нашими международными экспертами, это 1 млрд 520 млн долларов», - сказал он на заседании правительства 25 февраля.

…И будет не справедливо, если собирать эти средства будет весь мир – за исключением России.

Татьяна Урбанская