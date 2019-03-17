Пятая годовщина аннексии: Путин посетит оккупированный Крым

В этом году исполняется 5 лет, как Россия оккупировала украинский Крым, введя в марте 2014 года на территорию полуострова военных и организовав псевдореферендум о его самоопределении.

Президент России Владимир Путин 18 марта посетит оккупированный Крым в связи с пятой годовщиной аннексии полуострова.

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Об этом корреспонденту УНИАН в РФ сообщили в пресс-службе Кремля.

"Глава российского государства примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС, а в режиме видеоконференции – Таврической ТЭС и подстанции "Порт" в Тамани", - говорится в сообщении.

В Севастополе Путин осмотрит мемориальный комплекс памятников обороны города в 1854–1855 гг. и 1941–1944 гг. "Малахов курган".

"В этот же день в Симферополе Владимир Путин проведёт встречу с представителями общественности Республики Крым и Севастополя и примет участие в торжествах, посвящённых празднованию пятой годовщины Общекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией", -отметили в пресс-службе.

Справка УНИАН. Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России. Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.