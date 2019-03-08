Великий пост 2019: даты и правила

В 2019 году Великий пост длится с 11 марта по 27 апреля.

В Украине уже во всю отмечают Масленицу, а это значит, что скоро начинается Великий пост. Традиционно, пост начинается сразу после Прощеного воскресенья. Великий пост в 2019 году начинается 11 марта и заканчивается 27 апреля.

Великий пост: история

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До III века в разных христианских традициях готовились к Пасхе по-разному. Некоторые практиковали 40-часовой пост, который начинался вечером Страстной пятницы и заканчивался после пасхальной литургии. Такой пост заключался в полном отказе от пищи. По мнению первых христиан время, когда Христос был отнят у верующих, начиналось с момента смерти на кресте до Воскресения, что и определяло продолжительность поста.

В середине III века в некоторых поместных появляется традиция поститься 6 дней перед Пасхой, как воспоминание о событиях Страстной недели. Однако прижилась она не у всех, и многие продолжали поститься 40 часов, поскольку считали 6-дневное голодание чрезмерным.

Только в начале V века все Поместные Церкви приходят к идее сорокадневного Великого поста, как десятины года, и с этого момента продолжительность Святой Четыредесятницы в разных Церквах колеблется от 6 до 8 недель. Проблема заключалась в том, как считать субботы и воскресенья, во время которых пост отменяется.

Сколько дней длится Великий пост

Существуют споры по поводу того, сколько дней длится Великий пост. Они вызваны тем, что некоторые не учитывают в пост последнюю Страстную Седмицу. Поэтому одни считают, что пост длится 40 дней, другие – 48.

По сути же ограничения в питании соблюдаются на протяжении 48 дней.

Великий пост: правила

В пост из рациона полностью исключаются продукты животного происхождения, то есть мясные и молочные продукты, а также яйца. Помимо этого, пища должна быть простой и дешевой, а сэкономленные деньги стоит потратить на благотворительность.

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В некоторые особо строгие дни поста также запрещается термически обработанная пища и растительное масло, в такие дни практикуется сухоядение. Однако в некоторые дни разрешается употребление рыбы, горячей пищи с маслом и даже алкоголя (бокала красного вина).

С духовной точки зрения, все 48 дней поста стоит провести в смирении, нельзя устраивать шумные вечеринки.

В период Великого поста есть три праздничных дня, в которые снимаются некоторые ограничения, в этом году они попадают на:

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы: можно есть горячую пищу с растительным маслом, вино и рыбу;

20 апреля – Лазарева суббота: можно рыбную икру;

21 апреля, Вербное воскресенье – можно рыбу.

Ранее УНИАН, составил календарь питания в Великий пост на каждый день.