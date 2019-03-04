Под Львовом отважный пес спас мужчину от гибели

Есть ли травмы у пострадавшего - не указывается.

В Сколевском районе Львовской области мужчина, который выгуливал своего пса, обнаружил на дне обрыва мужчину, который не мог подняться на поверхность.

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Местный житель поселка Славское как обычно выгуливал собаку, когда внезапно та потянул хозяина в определенное направление, где тот обнаружил человека, который находился на волоске от смерти, передает РБК-Украина. Мужчина немедленно вызвал спасателей.

К спасательной операции привлекли шесть человек личного состава и одну единицу спецтехники. Позже мужчину передали работникам медицинской службы. Потерпевшим оказался 41-летний житель Львова.

При каких обстоятельствах мужчина сорвался в пропасть пока неизвестно. Также остается выяснить, сколько времени потерпевший там пробыл до того, как его спасли,и есть ли у него серьезные травмы.