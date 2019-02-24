Поисковая операция на горе Поп Иван: трое спасателей получили обморожения

Они обратились в больницу с предварительным диагнозом обморожение верхних конечностей и лица.

После проведения поисково-спасательных работ группы туристов вблизи горы Поп Иван трое спасателей обратились в больницу с обморожениями верхних конечностей и лица.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"24 февраля в 14:50 в ГСЧС поступила информация, что после проведения поисково-спасательных работ группы туристов вблизи горы Поп Иван Верховинского района трое спасателей Яворницкого ПСО СПСЧ АСО СП обратились в больницу с предварительным диагнозом - обморожение верхних конечностей и лица", - говорится и сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 24 февраля в 7:30 было возобновлено проведение аварийно-спасательных работ на горе Поп Иван. С подножия на вершину горы направилась спасательная группа в составе 14 спасателей СПСЧ и 5 волонтеров. На посту с туристами находились 5 спасателей СПСЧ и 1 волонтер.

Всего привлечено от Управления ГСЧС в области 36 человек личного состава и 5 единиц техники.

На высокогорье сохраняется облачная погода, видимость хорошая, ветер 10 м/с, температура воздуха -16 градусов.

В 9:10 спасатели и волонтеры начали сопровождение группы 4 человек с горы Поп Иван в урочище Погорилец.

Во время восхождения погибли двое туристов, еще двоих с обморожением доставили в областную клиническую больницу.

Погибли многолетний руководитель станции юных туристов в Коломые Павел Винтонюк и 26-летний житель Коломыи Роман Беркещук, который покорил много гор пятитысячников.