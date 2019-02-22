Во Львове попытаются установить рекорд по чтению стихотворения Леси Украинки

Ориентировочно около 300 человек примут участие в чтении стихотворения «Contra spem spero».

В субботу, 23 февраля, к 148-летию со дня рождения Леси Украинки в Львовском академическом драматическом театре им. Леси Украинки попытаются установить рекорд Украины по чтению стихотворения «Contra spem spero».

Об этом сообщает пресс-служба театра.

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«Поскольку театр Леси Украинки не имеет постоянной даты основания, мы всегда празднуем в день рождения нашей патронессы Леси Украинки. В этом году мы решили отметить этот исторический день установлением рекорда Украины. В субботу все зрители в зале, которые придут на спектакль, в 19:30 вместе с актерами будут синхронно читать стихотворение Леси Украинки «Contra spem spero»», - рассказали в пресс-службе театра.

Ориентировочно участие в установлении рекорда Украины примут около 300 человек.