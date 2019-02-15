Мать убитого "титушками" журналиста Вячеслава Веремия представила книгу сына (видео)

Чествование памяти Вячеслава Веремия – особое мероприятие для всего журналистского сообщества.

В память о Герое Украины, журналисте газеты "Вести" Вячеславе Веремие, погибшем пять лет назад после нападения титушек, в четверг, 14 февраля была презентована книга "Вячеслав Веремий. Правда жизни журналиста", составлением которой занималась мать Вячеслава Екатерина Аркадьевна.

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Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко подчеркивает, что чествование памяти Вячеслава Веремия – особое мероприятие для всего журналистского сообщества. И хотя от смерти Героя Украины прошло 5 лет, журналист не уходит из жизни, его слово, его гражданская позиция не умирают.

Также Сергей Томиленко выразил благодарность и отметил усилия мамы Вячеслава Веремия Екатерины Аркадьевны по сохранению памяти о сыне.

"Спасибо, что чтите моего ребенка, что собрались сегодня в этом зале, чтобы вспомнить Вячеслава и, возможно, узнать немного больше о нем. Скажу, что он был истинным патриотом, переживал за судьбу Украины, ее народа, не мог стоять в стороне от всего, что происходило в государстве, считал своим долгом доносить правую до читателей. За это, собственно, и погиб", - рассказала Екатерина Аркадьевна.