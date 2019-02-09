В Одессе состоялась церемония выпуска курсантов Института ВМС, среди которых военнопленные Головаш и Костышин (фоторепортаж, видео)

Лейтенантские погоны и кортики получили родители пленных курсантов.

В Одессе состоялась церемония выпуска 26 курсантов Института Военно-морских сил Национального университета «Одесская морская академия», среди выпускников - захваченные в плен российскими силовиками Богдан Головаш и Владислав Костышин.

Как сообщили УНИАН в Управлении коммуникаций и печати Министерства обороны, во время церемонии сегодня курсанты получили начальное офицерское звание «лейтенант» и военно-морские кортики.

Лейтенантские погоны и кортики родителям пленных курсантов вручал командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко. Он выразил благодарность за воспитание мужественных сыновей, патриотов, настоящих героев и заверил, что руководство государства и флота делает все возможное, чтобы они как можно скорее вернулись домой.

Также командующий ВМС сообщил, что Костышин и Головаш, чтобы приобрести необходимую морскую практику проходили военную стажировку на захваченных катерах, ведь после выпуска их планировали назначить на должности на катера данного типа.

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Кроме того, он добавил, что по возвращении из плена они обязательно станут командирами катеров.

Также Воронченко опроверг сообщения российских СМИ о том, что пленным украинским моряками прекратили выплачивать причитающиеся им средства.

«Вчера получил сообщение из украинского посольства в РФ, их СМИ распространяют ложную информацию о прекращении выплат украинским защитникам денежного обеспечения. Подчеркиваю, это ложная информация», - подчеркнул командующий ВМС.

Мать лейтенанта Костишина Людмила рассказала, что последний раз видела сына во время «судилища», где ей удалось пообщалась с ним всего несколько минут. За это очень короткое время он сообщил, что пленным морякам постоянно говорят о том, что за них забыли дома и они никому не нужны. Однако мать успела заверить сына, что это все ложь, и руководство государства и флота стараются как можно быстрее вернуть их домой.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход к Керченскому проливу буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».

26 января трех раненых украинских моряков перевели из «Матросской тишины» в «Лефортово».

В январе Лефортовский райсуд Москвы продлил сроки арестов захваченным украинским военным до конца апреля.