ООН: в Украине более миллиона переселенцев - BBC
21:32, 13 февраля 2015Общество
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На карте видно, что больше всего внутренне перемещенных лиц - в Донецкой области.
REUTERS
Согласно карте, опубликованной на официальном сайте Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в Украине зарегистрировано 1 007 900 переселенцев, сообщает BBC Украина.
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На карте видно, что больше всего внутренне перемещенных лиц - в Донецкой (357,4 тыс. человек), Харьковской (131,7 тыс. человек), Луганской (122,1 тыс. человек), Киевской (75 тыс. человек), Запорожской (73,6 тыс. себе) и Днепропетровской (66,2 тыс. человек) областях.
Только 10 дней назад, 2 февраля, в УВКБ ООН оценивали количество переселенцев в Украине в 978 482 человек.
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