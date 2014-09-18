Агентство ООН по делам беженцев предоставит Киевской ОГА 1,3 млн гривен для помощи переселенцам

Об этом сообщает пресс-служба ОГА.

Вчера состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между Киевской областной государственной администрацией и Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев.Читайте такжеПереселенцам из Донбасса хотят выплачивать по 884 грн в месяц для аренды жилья

"В рамках сотрудничества Киевская область получит от Агентства ООН по делам беженцев 1,3 миллиона гривен для оказания адресной финансовой помощи наиболее уязвимым внутренне перемещенным лицам. В целом в рамках программы 221 семья переселенцев в Киевской области получит материальную помощь от УВКБ ООН в размере от 3,5 до 7 тысяч гривен", - говорится в сообщении.