Московский суд на следующей неделе рассмотрит апелляции 12 украинских моряков

12 и 13 февраля суд рассмотрит жалобы адвокатов на продление меры пресечения.

Московский городской суд на следующей неделе рассмотрит апелляции на решения о продлении мер пресечения 12 украинским морякам.

Об этом адвокат Николай Полозов сообщил в Facebook.

"На следующей неделе апелляционной инстанцией Московского городского суда будут рассмотрены апелляционные жалобы защиты на решения Лефортовского районного суда о продлении сроков содержания под стражей в отношении второй, третьей и четвёртой четверок военнопленных украинских моряков", - написал он.

По данным адвоката, 12 февраля в 10.00 будут рассмотрены жалобы защиты на продление меры пресечения Евгению Семидоцкому, Андрею Опрыско, Роману Мокряку и Сергею Цыбизову; 13 февраля в 11.00 - Сергею Чулибе, Юрию Безъязычному, Юрию Будзыло и Богдану Небылице, а в 14.00 - Михаилу Власюку, Вячеславу Зинченко, Денису Гриценко и Андрею Драчу.

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Справка УНИАН. Утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход в Керченский пролив буксиру «Яни Капу» и катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».

26 января трех раненых украинских моряков перевели из «Матросской тишины» в «Лефортово».

В январе Лефортовский райсуд Москвы продлил сроки арестов захваченным украинским военным до конца апреля.

Сегодня, 7 февраля, Мосгорсуд признал законными решения о продлении сроков ареста четверым украинским военнопленным морякам - Владимиру Терещенко, Сергею Попову, Богдану Головашу и Андрею Шевченко.