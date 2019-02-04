Украинские консулы посетили в "Лефортово" раненых моряков Эйдера и Артеменко

В МИД ожидают разрешения от российской стороны, чтобы на протяжении февраля посетить еще 21 украинского моряка.

Украинские консулы в Москве посетили в следственном изоляторе №2 "Лефортово" еще двоих украинских раненых военнопленных Андрея Эйдера и Андрея Артеменко, которых недавно перевели из СИЗО №1 "Матросская тишина".

Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель начальника Управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Украины Александр Хомяк.

"Сегодня состоялось посещение консулами еще двоих раненых военнопленных украинских моряков - Эйдера Андрея Дмитриевича и Артеменко Андрея Анатольевича. Разрешение было ранее предоставлено российской стороной. Состоялось общение. Там такие правила, в присутствии и под контролем работников пенитенциарного учреждения", - сказал Хомяк.

"В целом таких претензий на условия содержания не высказывали, а отметили улучшение условий содержания в СИЗО №2 "Лефортово", где они сейчас, по сравнению с СИЗО №1 "Матросская тишина", где они находились ранее. Они содержатся в отремонтированных двухместных камерах. Там имеется в наличии телевизор, холодильник, горячая и холодная вода. Отношения с сокамерниками у них нормальные", - заявил дипломат.

Также, по его словам, Эйдер и Артеменко имеют возможность пользоваться библиотечным фондом пенитенциарного учреждения.

"Обеспечены они теплыми вещами и одеждой. Психологическое состояние удовлетворительное. Им зачитали письма от родных, которые были отправлены консулу", - добавил Хомяк.

При этом он уточнил, что информация о состоянии здоровья закрыта.

В то же время, дипломат отметил, что "те ранения, которые у них были, они постепенно заживают".

"Медицинская помощь в случае необходимости, анализы, врачами следственного изолятора оказывается", - добавил он.

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Также он отметил, что если говорить в общем о посещении троих украинских раненых моряков - Василия Сороку посещали 1 февраля - ситуация об их состоянии здоровья обсуждалась с одним из руководителей пенитенциарного учреждения, и было обращено его внимание на то, чтобы украинцам оказывалась необходимая медицинская помощь в полном объеме.

Вместе с тем, консул направил запросы российской стороне относительно очередного посещения еще 21 украинского военнопленного.

"Ожидаем от российской стороны подтверждения о возможности посещения их", - сказал он.

От российской стороны ожидается информация о конкретных датах для посещения.

"Надеемся, что это произойдет на протяжении этого месяца", - добавил Хомяк.

"Кроме этого, готовится очередная нота в адрес Министерства иностранных дел Российской Федерации о принятии необходимых мер для оказания медицинской помощи, возможно даже не в системе пенитенциарной службы", - подчеркнул Хомяк.

Утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход к Керченскому проливу буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».

28 января адвокат Николай Полозов сообщил, что 26 января раненых украинских моряков перевели из «Матросской тишины» в «Лефортово».

Суд в Москве продлил сроки арестов захваченным украинским военным до конца апреля.