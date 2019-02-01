День святого Валентина: лучшие идеи для подарка парню

УНИАН решил помочь девушкам и женщинам с идеями относительно подарка своему любимому мужчине.

Очень скоро украинцы будут отмечать День святого Валентина, который считается праздником всех влюбленных.

В этот день, 14 февраля, принято дарить подарки своим вторым половинам. УНИАН решил помочь девушкам и женщинам с идеями по поводу подарка своему любимому мужчине.

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Одежда и аксессуары парню

Как известно, мужчины не любят шопинг. Это означает, что в их гардеробе всегда найдется место для нового, стильного предмета одежды, выбранного на женский вкус. Подобному подарку можно придать и налет романтики, приобретя одинаковые свитера для себя, и для второй половины.

Любители комиксов и видеоигр, в то же время, будут рады новой толстовке с героями любимой вселенной или гик-символикой.

Хенд-мейд на 14 февраля

Подарок, сделанный своими руками, станет незабываемым и уникальным, а кроме того, напомнит мужчине о достоинствах и талантах своей прекрасной половины. Рукоделицы могут обрадовать мужчину вязаным свитером или шарфом. Художницы – нарисовать портрет или картину. Те, кто не обладают необходимыми навыками или временем, могут поискать вещи ручной работы на соответствующих интернет-площадках.

Увлечения

Многие мужчины живут своими проектами или увлечениями. Поэтому подарок, связанный с хобби или родом деятельности, всегда будет встречен ими тепло. Спортсменов можно обрадовать спортивными принадлежностями, заядлых путешественников – походными мелочами, любителей видеоигр – геймерскими аксессуарами.

Видеоигры, книги, комиксы

Мужчин не зря называют большими детьми, большинство из них и в зрелом возрасте продолжают увлекаться вымышленными мирами. Любимая книга или хорошо оформленный комикс не оставят равнодушным никого. Геймеры также обрадуются новой игре в Steam или на консоли.

Впечатления ко Дню влюбленных

Беспроигрышный вариант подарка на 14 февраля – билет на концерт любимой группы или театральную постановку. Покупка двух билетов провести вечер Дня святого Валентина вместе со второй половиной.

Если парень склонен вести активный образ жизни, то подарком может стать совместное романтическое путешествие или «сертификат на впечатления», позволяющий прыгнуть с парашютом, прокатиться на сноуборде или сыграть в страйкбол.

Гаджеты в подарок парню

Даже далекие от сферы технологий мужчины обожают современные гаджеты. Новый телефон, планшет, наушники, гироборд или смарт-часы всегда будут уместным подарком на День святого Валентина. Современный рынок готов предложить обилие устройств практически на любой вкус и кошелек.