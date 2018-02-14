В День Святого Валентина в Днепре всех желающих "женили" на катке

20:31, 14 февраля 2018
Общество
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В Днепре на катке организовали импровизированный ЗАГС / Фото УНИАН

Процедура бракосочетания занимала всего несколько минут, сообщает 056.ua. Для того, чтобы жениться влюбленным нужно было надеть свадебные аксессуары, публично выразить свое согласие на брак и расписаться. После чего им выдавали свидетельство о браке.

Бракосочетание не имело юридической силы, а было призвано просто порадовать влюбленных. В парке также прошли различные конкурсы, а главным призом стал ужин на двоих в любом месте, которое выберет пара с ограниченным бюджетом – до 1,5 тысячи гривень.

Как сообщал УНИАН, во Львове для молодоженов устроили настоящий праздник на День влюбленных.

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