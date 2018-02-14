В День Святого Валентина в Днепре всех желающих "женили" на катке

Бракосочетание не имело юридической силы, а было призвано просто порадовать влюбленных.

В парке "Зеленая роща" в Днепре прямо на катке организовали импровизированный ДРАЦС.

Процедура бракосочетания занимала всего несколько минут, сообщает 056.ua. Для того, чтобы жениться влюбленным нужно было надеть свадебные аксессуары, публично выразить свое согласие на брак и расписаться. После чего им выдавали свидетельство о браке.

Бракосочетание не имело юридической силы, а было призвано просто порадовать влюбленных. В парке также прошли различные конкурсы, а главным призом стал ужин на двоих в любом месте, которое выберет пара с ограниченным бюджетом – до 1,5 тысячи гривень.

Как сообщал УНИАН, во Львове для молодоженов устроили настоящий праздник на День влюбленных.