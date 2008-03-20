В центре Киева горел ресторан

Сегодня в Киеве около 7.00 произошел пожар в ресторане “Рыбный базар”, на улице Владимирской, 24-а.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Киеве, о пожаре сообщили жители одной из квартир, расположенной над рестораном, почувствовав запах дыма.

На время прибытия пожарных горел пол и пластиковый интерьер ресторана, в результате чего в помещении было сильное задымление. Пожар был ликвидирован за десять минут. Во время инцидента никто не пострадал.

Причина пожара и размеры ущерба выясняются.