В центре Киева горел ресторан
12:22, 20 марта 2008Общество
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Причина пожара и размеры ущерба выясняются
Сегодня в Киеве около 7.00 произошел пожар в ресторане “Рыбный базар”, на улице Владимирской, 24-а.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Киеве, о пожаре сообщили жители одной из квартир, расположенной над рестораном, почувствовав запах дыма.
На время прибытия пожарных горел пол и пластиковый интерьер ресторана, в результате чего в помещении было сильное задымление. Пожар был ликвидирован за десять минут. Во время инцидента никто не пострадал.
Причина пожара и размеры ущерба выясняются.
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