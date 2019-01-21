Сегодня отмечается Международный день объятий: милые обнимашки от малышей и животных (видео)
10:00, 21 января 2019Общество
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Обнимашки любят все – и малыши, и взрослые, и даже животные.
21 января отмечается Международный день объятий
21 января в мире отмечается Международный день объятий. По традиции, в этот день можно заключить в дружеские объятия даже незнакомых людей.
Праздник возник 21 января 1986 года в США. Это был своеобразный протест молодежи против постоянно растущей напряженности, который был поддержан и распространен по всему миру.
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Доказано, что объятия полезны для здоровья. Дружелюбные прикосновения повышают иммунитет, стимулируют центральную нервную систему, повышают в крови уровень гемоглобина, а также другого гормона — окситоцина, который вызывает благожелательное отношение к другим людям.
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