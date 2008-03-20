Кабмин увеличил сумму суточных при командировках

В Украине увеличена сумма суточных при командировках внутри страны с 25 грн. до 30 грн.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Согласно предоставленной информации, соответствующее постановление было принято 19 марта на заседании правительства.

По информации Минфина, постановлением также увеличены предельные нормы на наем жилого помещения при служебных командировках в 46 стран мира, в среднем на 40,8%, а в пределах Украины - около 50%.

Кроме этого, в предельные нормы возмещения расходов на наем жилого помещения за сутки не будут включаться также расходы на оплату налога на добавленную стоимость за наем жилья.