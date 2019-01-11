После завершения военного положения в Украину не пустили более 800 россиян

За месяц действия военного положения в Украине Госпогранслужба отказала в пересечении границы 1651 россиянину.

Менее чем за месяц 800 гражданам России отказано в пропуске в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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Отмечается, что с прекращением в Украине действия режима военного положения пограничники продолжают осуществлять усиленные меры безопасности на государственной границе, линии столкновения и админгранице с временно оккупированной территории АР Крым.

Согласно сообщению, пограничники постоянно отделяют группы рисков и проводят дополнительные меры с целью недопуска в Украину лиц, которые могут быть причастны к провокационным или неправомерным действиям на территории государства.

«В период уже после прекращения военного положения пограничники продолжают осуществлять усиление мер по проверке въезда иностранных граждан в Украину. Так, с 26 декабря более 800 гражданам РФ отказано в пропуске...а за период действия военного положения Госпогранслужба отказала в пересечении границы 1651 россиянину», - отметили в ведомстве.

Как известно, военное положение в 10 областях, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей, длилось 30 суток - с 14.00 26 ноября по 14.00 26 декабря.