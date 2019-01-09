В ГПСУ назвали количество россиян, которых не пустили в Украину с конца ноября

Представитель Госпогранслужбы напомнил, что ведомство осуществляет сбор отпечатков пальцев на границе с начала 2018 года.

За время военного положения в Украине и после него пограничники отказали во въезде более 2 тыс. россиян, на украинской границе поток граждан РФ заметно уменьшился.

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Об этом рассказал пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, передает «Обозреватель». По его словам, пограничники продолжают "осуществлять усиленные меры" относительно въезда на территорию Украины иностранцев, в первую очередь граждан России.

"В течение периода военного положения мы не пустили на территорию Украины свыше 1650 граждан РФ. После снятия военного положения на сегодня такое количество россиян — около 800", — сообщил он.

"Мероприятия продолжаются, и мы наблюдаем уменьшение уровня граждан РФ, которые едут в Украину. В основном это этнические украинцы или аполитичные люди, которые едут с культурной целью или с целью участия в спортивных мероприятиях", — добавил Слободян.

Также представитель Госпогранслужбы напомнил, что ведомство осуществляет сбор отпечатков пальцев на границе с начала 2018 года. За это время более 650 тыс. иностранцев предоставили свои биометрические данные, и почти полмиллиона из этого числа — граждане России.