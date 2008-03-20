Кабмин снял грифы ”не для печати” с 1,5 тыс. правительственных документов

Кабинет министров отменил ограничение доступа к актам правительства, выданным в 1991-2005 годах, и снял с них непредусмотренные законодательством отметки «Не для печати» и «Опубликованию не подлежит».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста со ссылкой на информацию министра юстиции Николая ОНИЩУКА, соответствующее правительственное распоряжение было принято сегодня на заседании Кабинета министров.

По словам Н.ОНИЩУКА, упомянутым распоряжением, разработанным Министерством юстиции, сняты незаконные отметки “Не для печати” и “Опубликованию не подлежит” из почти 1,5 тыс. актов Кабинета министров. Таким образом, отметил министр юстиции, практика ограничения доступа к актам органов исполнительной власти приведена в соответствие с законодательством Украины, которое не предусматривает применения подобных грифов.

Н.ОНИЩУК сообщил, что в целом на протяжении 1991-2005 годов Кабмином было издано 1410 постановлений и распоряжений с грифами (отметками) ограничения доступа „Не для печати” и „Опубликованию не подлежит”.

Упомянутым распоряжения отменяются отметки “Не для печати” и “Опубликованию не подлежит” из более тысячи актов Кабинета министров. Настоящие акты касаются вопросов разработки специальных технологий, материального резерва, экспорта товаров, борьбы с нелегальной миграцией, поддержания режима государственной границы Украины и приграничного режима и т. п.

Вместе с тем, из почти 300 из упомянутых 1410 актов Кабинета министров Украины, будут сняты отметки «Не для печати” и “Опубликованию не подлежит” и предоставлены грифы ограничения доступа “Для служебного пользования”, поскольку указанные постановления и распоряжения касаются вопросов обороны, национальной и экономической безопасности.