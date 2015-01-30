За сутки из зоны АТО эвакуировали более 4 тысяч человек

За прошлые сутки с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции в другие регионы Украины переселены 4067 чел.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, ссылаясь на данные Межведомственного координационного штаба.

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Вместе с тем председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский сообщил, что на сегодняшний день есть возможностью разместить около 14 тыс. чел. «Самое большее количество людей – 3160 - может принять Днепропетровская область, 1300 - Кировоградская, 964 - Львовская, 913 чел. может разместить Житомирская область», - сказал он.

Кроме того, в Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях проводятся мероприятия по обустройству инфраструктуры и введению в эксплуатацию модульных домов транзитных городков на 3,5 тыс. чел.

Учитывая возможное увеличение количества людей, выезжающих из районов проведения АТО, дано поручение местным органам исполнительной власти провести поиск дополнительных помещений, пригодных для размещения внутренне перемещенных лиц в холодное время года.

Бочковский также отметил, что сформирован дополнительный резерв автотранспорта для вывоза людей из опасных районов в случае необходимости.

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Так, в 5 областях, а именно: в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях определены в резерв 2080 единиц автотранспорта. Составлены списки водителей, с их адресами, контактными телефонами, чтобы в случае необходимости оперативно в любое время выехать для проведения эвакуации людей. Разрабатываются безопасные маршруты и определяются места, куда доставлять людей, подчеркнул председатель ГСЧС.