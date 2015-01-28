Крымские старшеклассники смогут получить украинский аттестат
Для старшеклассников Крыма появилась возможность получить украинский аттестат дистанционно.
Об этом сообщила координатор образовательных программ Центра гражданского просвещения "Альменда" Валентина Потапова, сообщает Кerch.fm.
Для этого крымским школьникам, которые дополнительно хотят нужно зарегистрироваться на сайте Международной Украинской школы, в рубрике экстерна.
«Именно она может дать ребятам аттестат о полном среднем образовании 2015 года. Это пока единственный путь, по которому ребята из Крыма могут получить украинский аттестат", – сказала Потапова.
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Приемная комиссия экстерната принимает заявки от крымчан до 10 февраля. После зачисления ученики получают индивидуальный план, задания через интернет, возможность пользоваться веб-ресурсами школы, логин и пароль.
Консультации будут проходить в скайпе и чатах с преподавателями школы, за ними закрепляется куратор. Обучение, по словам эксперта бесплатное и без выезда за территорию Крыма. Единственный раз, когда необходимо физическое присутствие ученика в Международной Украинской школе – это при сдаче государственной итоговой аттестации.