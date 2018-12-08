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В Одессе установили копию скульптуры "Любовь", представленной на американском арт-фестивале Burning Man

17:33, 08 декабря 2018
Общество
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Монтаж осуществлялся при помощи подъемного крана \ Фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, огромная композиция открыта вечером 7 декабря в Суворовском районе города – напротив кинотеатра «Звездный».

Конструкция (17,5 метров в длину, 5,5 – в ширину и 7,5 — в высоту) состоит из фигур сидящих мужчины и женщины, которые повернуты друг к другу спинами. В середине каждой фигуры, сделанных по принципу каркасов, помещены изваяния поменьше – мальчика и девочки, которые тянут друг к другу руки. Фигуры детей – с подсветкой.

Монтаж осуществлялся при помощи подъемного крана.

Автор скульптуры - Александр Милов.

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Теги: #Одесса#скульптура