В Одессе установили копию скульптуры "Любовь", представленной на американском арт-фестивале Burning Man

Конструкция состоит из фигур сидящих мужчины и женщины, которые повернуты друг к другу спинами. В середине каждой фигуры помещены изваяния мальчика и девочки, которые тянут друг к другу руки.

В Одессе установили копию скульптуры «Любовь», которая в 2015 году была представлена на американском арт-фестивале Burning Man. Читайте такжеВ Одессе суд продлил арест директору лагеря "Виктория", в котором при пожаре погибло трое детей Как передает корреспондент УНИАН, огромная композиция открыта вечером 7 декабря в Суворовском районе города – напротив кинотеатра «Звездный». Конструкция (17,5 метров в длину, 5,5 – в ширину и 7,5 — в высоту) состоит из фигур сидящих мужчины и женщины, которые повернуты друг к другу спинами. В середине каждой фигуры, сделанных по принципу каркасов, помещены изваяния поменьше – мальчика и девочки, которые тянут друг к другу руки. Фигуры детей – с подсветкой. Монтаж осуществлялся при помощи подъемного крана. Автор скульптуры - Александр Милов.

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