В Одесской области задержали военкома во время получения $4,5 тысячи взятки

Установлено, что военком требовал взятку от директора частного предприятия за содействие в том, что военнообязанные работники не будут призываться на военную службу и сборы, а также их снимут с воинского учета.

В Одесской области при получении взятки в размере $4,5 тыс. задержан военный комиссар Южненского городского военного комиссариата.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины, подозреваемый был задержан вчера, 6 декабря, сотрудниками Управления СБУ в Одесской области под процессуальным руководством военной прокуратуры Одесского гарнизона.

Установлено, что военком требовал взятку за содействие в том, что военнообязанные работники частного предприятия не будут призываться на военную службу и сборы, а также их снимут с воинского учета.

Отмечается, что в четверг во время передачи оговоренной суммы взятки должностное лицо было задержано. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Военной прокуратурой задержанному лицу планируется уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса ("взятка"). Также готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование осуществляется следственным отделом Управления СБУ в Одесской области.

По информации пресс-службы регионального управления СБУ, оперативники спецслужбы установили, что майор вымогал $6 тыс. от руководителя и двух сотрудников частного предприятия, которые подлежали мобилизации как резервисты в условиях военного положения.

«За указанную сумму злоумышленник обещал содействовать в уклонении от мобилизации представителей этой коммерческой структуры. Правоохранители задержали военкома в служебном кабинете во время получения части взятки», - рассказали в пресс-службе.

Во время обыска по месту работы фигуранта дела обнаружено $5,8 тыс. и почти 50 тыс. грн.

В настоящее время продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к данному преступлению.