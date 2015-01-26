Спецбригады экстренной медпомощи приведут в полную готовность

В сообщении министерства указано, что речь идет о Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Харьковской областях, городе Киеве и Украинском научно-практическом центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Минздрава.

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Также поручено обеспечить бригады необходимым запасом медикаментов в расчете на трое суток работы, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Кроме этого, Минздрав поручил создать резерв коечного фонда и обеспечить, в случае необходимости, госпитализацию пострадавших из зоны проведения АТО в стационарные заведения здравоохранения и стационары научно-исследовательских институтов, эвакуацию пострадавших с помощью санитарного транспорта с места доставки в вышеупомянутые заведения здравоохранения, создание резервов необходимых медикаментов. Быть готовыми оказать необходимую помощь медикаментами и изделиями медицинского назначения заведениям здравоохранения, работающими на территории Донецкой, Луганской областей, а также Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей, которые являются максимально приближенными к зоне проведения АТО.