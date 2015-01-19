В Харькове госпитализированы 8 пострадавших от взрыва возле Московского райсуда - горсовет

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на главного врача Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной помощи им. А. И. Мещанинова Елену Ковалеву.

По ее сведениям, всего в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи им. А. И. Мещанинова госпитализированы 8 пострадавших, крайне тяжелых среди них нет.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 января, около 18:50 у здания Московского районного суда Харькова произошел взрыв. В результате взрыва были травмированы 12 человек. Всем им была предложена госпитализация.

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Перед взрывом в суде закончилось заседание по делу проукраинского активиста, участника АТО Михаила Соколова, которого обвиняют в незаконном хранении оружия. На судебном заседании по этому делу присутствовали активисты «Правого сектора», которые поддерживают Соколова.

Предварительная квалификация преступления - террористический акт.